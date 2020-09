Les chefs-lieux exposeront leur patrimoine

Les journées européennes du patrimoine s’invitent dans le Jura. Trois événements auront lieu ce week-end, un dans chaque district, le canton du Jura nous en informe ce mardi. A Porrentruy, c’est le château qui sera à l’honneur samedi : les pièces archéologiques découvertes lors du chantier du mur de soutènement seront montrées au public, après une partie officielle en présence du ministre de la formation, de la culture et des sports, Martial Courtet. A Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien organisent, samedi toujours, des visites de l’hôtel de ville et du temple. Et puis à Delémont, les curieux pourront découvrir les décors peints des façades du Café d'Espagne, en cours de restauration. Des précautions sanitaires seront prises pour toutes les visites, et il peut être nécessaire de s’incrire. Plus d’informations ici pour l’événement de Porrentruy, ici pour Saignelégier, et ici pour Delémont. /comm-nbe