Un incendie détruit un étage d'un immeuble sur le Pod

Plus de peur que de mal mercredi matin après l'incendie qui a partiellement ravagé un immeuble de l'Avenue Léopold-Robert 9 à La Chaux-de-Fonds. Le sinistre, qui s'est déclaré vers 7h40 dans un appartement occupé du dernier étage, a été rapidement maîtrisé vers 8h30 et n'a fait aucun blessé. Quatre personnes ont toutefois subi un contrôle respiratoire, selon la Police neuchâteloise. À noter que les trois derniers étages du bâtiment ont été évacués préventivement.

D'importants moyens humains et techniques ont rapidement été déployés sur place: huit personnes de la sécurité publique pour la fermeture des routes et les déviations, neuf agents de la Police neuchâteloise, neuf pompiers du SIS des Montagnes neuchâteloises, ainsi que trois véhicules lourds, deux véhicules légers et deux ambulances.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances de l'incendie. Les pompiers sont encore sur place pour ventiler le bâtiment et évacuer les débris. Des perturbations sont donc encore à prévoir dans le secteur de la Grande-Fontaine pour une bonne partie de la journée. /lre