Le réveil d'Evidanse

Les danseurs sortent de leur léthargie et remontent sur scène après un arrêt forcé dû au Covid-19. Evidanse est de retour pour une nouvelle saison, présentée mercredi matin à St-Imier. Cinq spectacles et différents ateliers seront proposés jusqu’au mois de décembre. Des événements répartis entre les centres culturels du Jura et du Jura bernois ainsi que Nebia à Bienne. La liberté de mouvement a été bien entravée en période de confinement. C’est tout un art qui a été chamboulé ces derniers mois. Mais les danseurs ont su trouver la parade selon la coordinatrice d’Evidanse Dominique Martinoli, qui évoque notamment les challenges de danse filmés. Le confinement a aussi été l'occasion pour beaucoup de se consacrer à la création :