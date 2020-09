Les finances communales dans un état préoccupant

« Je ne dirais pas que les communes se gèrent mal financièrement. Mais on a des fois tendance à oublier qu'un emprunt implique des intérêts et des amortissements obligatoires. Poursuivre les investissements pour les infrastructures locales, oui, mais dans une certaine mesure », lance le délégué aux affaires communales Christophe Riat. Le rapport montre notamment que les communes s’endettent plus que ce qu’elles sont capables de générer comme revenus. Parallèlement, la capacité d’autofinancement reste inférieure à 10%, taux considéré comme « mauvais » en comparaison nationale.





Encouragement au regroupement ou à la fusion



« Certaines communes ont une capacité de lever l’impôt et ne font pas partie des situations délicates. Mais d’autres vivent au-dessus de leurs moyens, notamment dans la catégorie des communes de moins de 1000 habitants, voire moins de 500. Certaines recourent même à l’emprunt pour assurer leur fonctionnement général, là on considère qu’il y a un problème », relève Christophe Riat. En guise de solution pour tenter d’inverser la tendance, le canton encourage fortement ces petites communes au regroupement ou à la fusion pour se renforcer. Et non pas à augmenter les quotités d’impôts. « La quotité est déjà relativement élevée voire très élevée par endroits. L’augmenter n’est pas une solution. Il faut réfléchir à d’autres moyens, notamment avec l’Etat » conclut le délégué aux affaires communales. D’autant que l’avenir n’encourage guère à un optimisme béat, la crise du Covid-19 risquant aussi de peser sur les finances des collectivités publiques. /jpi