Un nouveau journal débarque dans la région

Les boîtes aux lettres accueilleront bientôt un nouveau journal. Dès le 17 septembre et chaque jeudi suivant, « Bonjour ! L’hebdo sympa » sera distribué gratuitement dans le Jura, ainsi qu'à Moutier et dans les localités alentours. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'agence média Syner J. Après la disparition de L’Arc Hebdo et de La Gazette de la région en mars dernier, les deux enseignes productrices de ces magazines ont décidé d’unir leurs forces. Ainsi, ESH Médias imprimera le journal alors que Syner J s’occupera de la rédaction et des activités commerciales. « Bonjour ! L’hebdo sympa » est entièrement financé par la publicité. Malgré les difficultés actuelles dans le secteur des médias, l’éditeur du journal Sébastien Voisard estime qu'« il y a une attente des lecteurs et des annonceurs d’avoir un hebdomadaire gratuit en tout-ménage, en complément des autres possibilités de communication comme la télévision, la radio. »