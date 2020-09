Claude-Henri Schaller devant la Cour pénale

Claude-Henri Schaller est jugé ce jeudi par la Cour pénale à Neuchâtel. Le 25 juin 2019 à La Chaux-de-Fonds, le Tribunal régional avait condamné l’ancien conseiller communal de Val-de-Ruz et actuel chef de service de l’économie et de l’emploi du canton du Jura pour abus d’autorité. Il avait écopé d'une peine de 50 jours–amende à 200 francs avec sursis de deux ans, à une amende de 2000 francs et au paiement des frais de la cause. La juge avait alors estimé que Claude-Henri Schaller n’avait pas appliqué le principe de la proportionnalité et profité du fait que Jean-Luc Pieren, le plaignant dans cette affaire, était aux abois pour exiger le règlement des arriérés fiscaux en lien avec l’octroi d’un permis de construire.







« Un loyal serviteur de l’Etat »



Ce mercredi, l'avocat de Claude-Henri Schaller, Melvin L’Eplattenier a plaidé l’acquittement pour « un loyal serviteur qui a toujours eu à cœur de défendre les intérêts de l’Etat ». Interrogé par la présidente de la Cour pénale, Marie-Pierre de Montmollin, l'ancien conseiller communal a déclaré avoir agi avec le soutien de l'exécutif pour défendre les intérêts de la population. Mais, il a aussi rappelé que la Commune devait se substituer au constructeur en cas de défaut de paiement, d’où l’importance de la fiabilité de la garantie bancaire. « Ce ne doit pas être un chèque en bois », a souligné Claude-Henri Schaller, qui a aussi rappelé les dettes de Jean-Luc Pieren à cette époque.

Aux yeux de l’ex-politicien, les risques financiers étaient réels pour la Commune, pour Jean-Luc Pieren et pour les éventuels autres propriétaires successifs de la parcelle. Le contrat d’équipement, qui était lié au permis de construire, devait être assorti d’une garantie bancaire.





Seulement l'architecte



Jean-Luc Pieren de son côté a souligné que le projet n’était pas financé par sa propre personne, mais qu’il en était seulement l’architecte. Selon lui, l’entreprise de construction était prête à délivrer la garantie. En plaidoirie, son nouvel avocat genevois - il était défendu par Frédéric Hainard en première instance - a demandé à la Cour de mettre fin à un calvaire juridique qui dure depuis 10 ans.

Le jugement sera rendu à 16h. /lre