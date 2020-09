Initiative de limitation : l’UDC Jura tente de rassurer les entreprises

L’UDC Jura veut tordre le cou aux arguments contre l’initiative de limitation de l’immigration. Plusieurs membres du parti ont créé un comité de soutien jurassien pour défendre le texte qui sera soumis au peuple le 27 septembre. Ce dernier vise à supprimer l’accord de libre circulation des personnes avec l’Union européenne.





Alors que les détracteurs dénoncent régulièrement une initiative dangereuse pour l’économie, le parti agrarien y voit surtout un texte qui redonne la priorité aux travailleurs suisses et permettrait d’en finir avec certains abus. « Quand on voit à la frontière de Boncourt des entreprises qui s’installent là spécialement pour être à proximité de la main-d’œuvre étrangère, est-ce ça l’économie que l’on veut dans le Jura et en Suisse ? On veut continuer à laisser les entreprises faire leur travail, mais en donnant des barrières pour dire : ici, c’est exagéré, on doit limiter », illustre le président de l’UDC Jura, Thomas Stettler.