Les quatre coins du ciel d’Alexandre Voisard

Les mots et les traits d’Alexandre Voisard se dévoilent à Porrentruy. L’artiste et poète jurassien présente « Les quatre coins du ciel ». Une exposition qui sera visible au Musée de l’Hôtel-Dieu dès samedi et jusqu’au 22 novembre.





Une collaboration par correspondance

L’artiste originaire de Fontenais fêtera ses 90 ans le 14 septembre, mais il n’avait pas prévu de célébrer cet anniversaire avec une exposition. « C’est un petit miracle, un concours de circonstances », dit Alexandre Voisard, qui a mené ses oeuvres dans les murs du musée bruntrutain. C’est notamment une collaboration avec l’artiste Anne Egli-Décmobaz qui est à l’origine du projet. Alexandre Voisard a prêté ses mots aux gravures de la Vaudoise. Une collaboration qui a démarré au mois de novembre 2019 et qui s’est faite exclusivement par courrier, notamment en raison de la pandémie de coronavirus. « Je ne l'ai rencontrée qu'au moment de la publication » sourit Alexandre Voisard.

Le résultat est compilé dans un livre intitulé « encres d’aube » qui comporte 24 linogravures. Ces dernières sont également à découvrir sur les murs de l’Hôtel-Dieu. « Il était prévu d’exposer ces œuvres dans le canton de Vaud, mais j’ai insisté pour qu’on puisse aussi les montrer dans le canton du Jura. J'ai contacté le Musée de l'Hôtel-Dieu, et ils ont accepté de nous exposer » explique Alexandre Voisard.





« Les quatre coins du ciel »

Mais les 24 linogravures ne suffisaient pas à monter une exposition, admet l’artiste jurassien. C’est pourquoi il a sorti de son atelier de nombreuses œuvres réalisées récemment pour « compléter » l’exposition. Alexandre Voisard y dévoile notamment, et pour la première fois, une série d’aquarelles intitulée « Les quatres coins du ciel ». Elle se compose de 45 petits tableaux sur lesquels le poète a glissé ses mots. « Une expérience », selon Alexandre Voisard :