Les forestiers se forment aux premiers secours

Une formation de premiers secours pour les forestiers du Jura. Organisé par l'Office cantonal de l'environnement, l'événement a réuni le peronnel des entreprises forestières vendredi à Coeuve. L'objectif de l'opération est de former les forestiers à connaître les gestes de premiers secours à adopter à travers des simulations d'accidents. La REGA, l'Hôpital du Jura et l'entreprise jurassienne de formation et simulation médicale FormaSim étaient présents comme intervenants.