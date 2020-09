Une nouvelle présidence pour le Cercle d’archéologie de la SJE

Il y a du changement à la tête du Cercle d’archéologie de la Société jurassienne d’émulation. L’actuelle présidente, Ursule Babey, a décidé de quitter son poste. Son dynamisme et son dévouement ont été salués lors de la dernière assemblée générale du groupement qui s’est tenue le 4 septembre à Delémont. Ursule Babey est remplacée par Julie Amstutz et Romaine Luisoni qui assurent désormais une présidence bicéphale. Céline Robert-Charrue et Lucette Stalder ont, de leur côté, décidé de se retirer du comité du Cercle d’archéologie. /comm-alr