Le canton du Jura tient aux CJ

Le Gouvernement jurassien n’oublie pas l’entreprise des Chemins de Fer du Jura, ni ses employés. C’est ce que l’exécutif cantonal a répondu récemment aux questions écrites respectives du député socialiste Loic Dobler et de la députée PDC Amélie Brahier. Dans leurs interventions, les deux élus ont demandé au Gouvernement jurassien quelles conséquences l’attribution des lignes de bus du réseau jurassien à Car Postal avaient pour les CJ. L’exécutif a tenu à rassurer dans ses propos.





Aucun déficit financier

Le Gouvernement jurassien estime que la perte des concessions des deux lignes de bus ne devrait occasionner aucun déficit financier pour les CJ. L’exécutif affirme que les commanditaires indemnisent les entreprises de transport à hauteur des coûts non couverts planifiés. De plus, seules les dépenses effectivement engagées et nécessaires à l’exécution de la tâche sont imputables. Ce qui signifie, donc, que les marges ne peuvent pas être indemnisées. L’exécutif rappelle que la compagnie des CJ demeure un prestataire important de notre canton. Le chemin parcouru par les bus et les trains CJ ces cinq dernières années dans notre canton a augmenté de 22%. Le Gouvernement ajoute qu’il s’est beaucoup investi ces derniers temps dans certains projets des CJ.





Situation des employés éclaircie

D’après le Gouvernement jurassien, les conducteurs des CJ seront engagés par CarPostal, moyennant les mêmes conditions salariales qu’aujourd’hui, au moins. Deux personnes affectées à l’entretien des véhicules et deux autres actives dans l’administration des CJ bénéficieront, quant à elles, de mesures d’accompagnement individualisées. Cela vaut si elles manifestent leur volonté de travailler chez le géant jaune et que le poste ne correspond pas à un besoin de CarPostal. /mle