Record de température à Fahy

On se croirait en plein cœur de l’été. Et pourtant le mois de septembre est déjà bien entamé. Chaleur et soleil nous accompagnent depuis deux semaines et ces belles conditions sont encore au programme ces prochains jours. Frédéric Glassey, météorologue chez Météonews explique qu’un anticyclone repousse les dépressions et des courants d’airs chauds remontent depuis l’Afrique du Nord. Mais cette météo estivale n’est pas exceptionnelle à cette période, selon l’expert, puisque « ça arrive tous les 2-3 ans ». Un record de températures a toutefois été battu ce lundi après-midi. A Fahy, le mercure a grimpé jusqu’à 29,8 degrés. Le précédent datait du 17 septembre 1987 avec 29 degrés.





La pluie se fait attendre

Les dernières pluies remontent au 30 août. Elles avaient été abondantes, mais depuis le ciel de l’Arc jurassien n’a pas lâché une seule goutte. Les prochaines précipitations ne sont pas encore annoncées. Le météorologue relève aussi que le mois de juillet a été particulièrement sec, le mois d’août dans la moyenne et pour l’heure septembre n’enregistre aucune goutte. /ncp