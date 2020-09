Le Jura honore René Prêtre

René Prêtre honoré sur ses terres. Le chirurgien du cœur pédiatrique a reçu mardi à Porrentruy le Prix des arts, des lettres et des sciences de la République et Canton du Jura. La plus prestigieuse distinction du canton, dotée de 15'000 francs, est attribuée tous les quatre ans par le Gouvernement jurassien à une personnalité qui contribue au rayonnement de la région. Le médecin de 63 ans né à Boncourt est salué pour l’ensemble de son parcours international, le rôle de porte-drapeau de la région qu’il endosse et son talent pour vulgariser la science.