L’H-JU voit toujours plus haut

Le service de radiologie devrait aussi évoluer sous la houlette du Dr Fabio Finazzi. Formé en Italie à Bergame, puis passé par Paris, le sud de la France, Chamonix ou encore Sion, il a connu des nombreux hôpitaux et cette expérience lui permet aussi d’identifier les progrès possibles pour l’H-JU. « Nous pouvons être plus pointus dans certains types d’examens comme l’IRM en lien avec la chirurgie. J’aimerais aussi que l’on obtienne l’accréditation pour former les jeunes médecins en radiologie. Cela permettrait de compléter l’équipe et de donner un certain enthousiasme et une dynamique formatrice à notre service », explique le médecin italien. L’Hôpital du Jura devrait donc lancer les démarches administratives en vue d’obtenir cette accréditation qui serait une première pour l’établissement.