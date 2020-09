Pour les autorités de Moutier, le registre électoral est parfaitement tenu

Pour la municipalité de Moutier, il n'y a pas de problème particulier dans la tenue du registre électoral. C'est la réponse transmise ce mercredi à la Chancellerie d'Etat bernoise, qui souhaitait obtenir des explications pour clarifier la situation de dizaines de personnes. Le contrôle du registre électoral va se poursuivre.

« Il n'y a pas de situation de tourisme électoral à Moutier et parler de tourisme électoral aujourd'hui est infondé », a déclaré Valentin Zuber, président de la Délégation aux affaires jurassiennes de la cité prévôtoise. Pour le conseiller municipal, il faut laisser la place aux débats dans la perspective du nouveau vote.

Sur les 151 cas pour lesquels la Chancellerie d'Etat demandait des clarifications, plus de la moitié (82) provient d'une problématique informatique dans la plate-forme cantonale. Ce problème est dû à l'impossibilité d'échange d'informations au sujet des annonces de séjour entre la plate-forme cantonale et la base de données communale. A cela s'ajoutent 28 séjours d'étudiants dont les situations sont conformes et 13 situations vérifiées dans des EMS. La commune a aussi investigué sur la problématique du lien entre registre fiscal et registre électoral. Il en ressort que 9 citoyens votent à Moutier sans y payer d'impôt. Elle a engagé pour 8 d'entre eux des démarches afin de rapatrier leur domicile fiscal.





Six cas en suspens

Après analyse des 151 cas à éclaircir, le Conseil municipal constate qu'il ne reste à ses yeux que 6 situations à régler. Ces personnes ont été convoquées et devront justifier rapidement que leur centre de vie est à Moutier. Dans le cas contraire, une procédure de radiation sera ouverte, a précisé le Conseil municipal.

Le Conseil-exécutif bernois attendait de la commune de Moutier qu'elle vérifie la situation de ces 151 personnes afin de déterminer où se trouve leur domicile politique et donc où peut s'exercer de manière légitime leur droit de vote communal. Le registre électoral contient aujourd'hui 4’430 entrées.

Le contrôle du registre électoral de Moutier doit permettre de prévenir les domiciliations fictives et le tourisme électoral. Des irrégularités avaient été constatées lors du vote du 18 juin 2017 par la préfecture du Jura bernois, confirmées ensuite par le Tribunal administratif.





Risques d'influence

Dans la foulée de la transmission des conclusions du Conseil municipal de Moutier, la Chancellerie d'Etat a annoncé avoir posé aux autorités municipales des questions sur le nombre croissant d'arrivées qui ont été observées ces derniers mois dans la commune. Il s'agit en particulier de personnes qui « semblent être sans emploi ou à l'aide sociale ».

« Ces personnes peuvent parfois être soumises à des pressions ou à des tentatives d'influence », a estimé la Chancellerie. Il s'agit pour elle de trouver avec la commune les meilleures solutions possibles pour limiter les soupçons d'influence indue qui nuiraient à la confiance dans le résultat du vote. Président de la DAJ au Conseil municipal, Valentin Zuber a réagi vertement à ce procédé :