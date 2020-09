Des proverbes sortent de la terre à Bonfol

Aux traditionnels verres, assiettes ou tasses, se mêlent tajines, horloges ou cabanes à oiseaux dans le cadre de la 29e exposition de la Poterie de Bonfol. Le semi-confinement a créé une période de calme et d’inspiration propice pour la potière du village Felicitas Holzgang. Pour elle, les objets ont gagné en couleurs et sont encore plus travaillés que d'accoutumée. Ses commandes étant moins nombreuses, elle avait plus de temps pour créer ces modèles uniques.