Laurent Coste : « On se demande où le canton de Berne va s’arrêter »

Les dernières interrogations du canton de Berne sur le registre électoral de Moutier ne passent pas auprès des autonomistes. Alors que la municipalité prévôtoise réaffirmait hier, après étude, la bonne tenue de son registre, la chancellerie bernoise a demandé quelques heures après de nouvelles vérifications sur des personnes « sans emploi ou à l'aide sociale » arrivées récemment à Moutier. « On a l’impression qu’à peine une accusation de mauvaise tenue du registre électoral a-t-elle été balayée que le canton de Berne revient avec autre chose. On se demande où il va s’arrêter », souffle Laurent Coste, porte-parole du comité « Moutier Ville Jurassienne » qui dénonce un coup bas. « Commencer de déclarer qu’il y a une catégorie de personnes qui ne jouit pas de clairvoyance (pour voter), je trouve cela assez grave », poursuite Laurent Coste. Il estime par ailleurs, à la suite de ce nouvel épisode, qu’il « serait bon que le canton du Jura tape sur la table et dise : ça suffit ». /jpi