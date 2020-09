Hôpital de Moutier : le canton du Jura satisfait

Après le Conseil-exécutif bernois, le Gouvernement jurassien a aussi pris connaissance avec satisfaction du rapport du groupe de travail intercantonal sur l'avenir de l'Hôpital de Moutier. Dans son communiqué publié jeudi, le Gouvernement jurassien estime que ce rapport constitue une avancée notable afin d'assurer la pérennité du site hospitalier de la cité prévôtoise et cela indépendamment de l'issue du vote sur l'appartenance cantonale de la ville. Le Gouvernement jurassien salue la possibilité de développer un réseau interjurassien de santé mentale sur le site prévôtois de l’HJB. Un projet qui comprendrait le transfert de lits de Bellelay à Moutier. Mais le Gouvernement demande aussi des compléments d’informations. Il veut plus de détails sur la faisabilité financière du projet. Il s’interroge aussi au sujet du périmètre, de la gouvernance et du calendrier de développement de ce réseau de santé mentale.

Le Gouvernement jurassien dit également prendre acte de la volonté de l’Hôpital du Jura bernois de maintenir des prestations somatiques aigües, des urgences et un bloc opératoire à Moutier, cela même si le groupe de travail émet des réserves quant au financement de cet aspect. Le canton du Jura attend des compléments à ce sujet.

Selon l'exécutif jurassien, il appartient à la tripartite de déterminer si les informations transmises dans le rapport du groupe de travail sont suffisantes et, dans le cas contraire, de le mandater pour répondre aux questions qui restent ouvertes. /comm-tna