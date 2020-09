On y danse depuis 40 ans

C’est une passion qu’elle transmet depuis 40 ans. L’Atelier de Danse de Joëlle Prince a vu le jour en 1980. C’est à Delémont qu’elle enseigne depuis maintenant quatre décennies. Pour fêter cet anniversaire, l’atelier a mis sur pied un spectacle, « Le Petit Prince », qui sera présenté à Vicques du 25 au 27 septembre. Le Ballet de l’Ambre y présentera également sa nouvelle production intitulée « New Chapter ». Une petite place sera aussi faite aux élèves qui n’ont pas pu présenter leurs chorégraphies en mars lors de la Swiss Jazz Cup en raison du coronavirus.

Monter un spectacle en pleine pandémie est un véritable défi, mais Joëlle Prince n’a pas voulu décaler les dates, quitte à mettre les bouchées doubles lors des répétitions. « Cela a demandé des sacrifices, et il reste encore des détails à régler, mais nous serons prêts » avoue-t-elle.

Pour assurer le respect des mesures sanitaires, le nombre de place lors des représentations sera limité, il est passé de 400 à 200, un défi supplémentaire pour l’organisation. « Nous ne savons pas exactement combien de personnes nous pourrons accueillir, cela dépendra du nombre de groupes, explique le metteur en scène Vincent Bouduban. C’est aussi pour cela que nous présentons on spectacle un peu plus light que d’habitude. »





Un passage de témoin qui se fera en douceur

Après 40 années et 19 spectacles, Joëlle Prince pense à passer le témoin, « mais progressivement. Je serai là encore quelques années dit-elle en souriant. Mais les jeunes sont très investis et ont plein de projets. Pour l’instant, ils s’occupent surtout de la partie créative et du Balet de l'Ambre et je gère l’administratif et les jeunes élèves. » /tna