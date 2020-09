Votations fédérales: prises de position des partis jurassiens 

Modification de la loi sur la chasse

La controversée loi sur la chasse ne provoque pas de clivage gauche-droite. Les positions relèvent plutôt des différentes sensibilités des partis. La gauche (représentée par le PSJ, la JSJ, les Verts et le CS-POP), les Verts libéraux et le Parti évangélique s'opposent à cette modificiation. L'UDC Jura, le PLRJ, ainsi que le PDC-JDC et le PCSI appellent quant à eux à voter « oui ».