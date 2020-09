La commune de Boncourt voit son avenir en grand. Le Conseil communal a dévoilé son plan stratégique de développement « Horizon 2030 » qui fixe des objectifs pour les prochaines législatures. Les habitants du village frontalier l’ont découvert ce vendredi matin dans leurs boîtes aux lettres. Le rapport pointe plusieurs points faibles à améliorer, notamment la démographie qui a chuté à quelque 1’200 habitants contre plus de 1’500 il y a 50 ans. La fiscalité fixée à une quotité de 1.45, la deuxième plus basse du canton, est pourtant des plus attractives. Josué Boesch, conseiller communal en charge du développement territorial, analyse cette baisse et détaille la vision de la municipalité pour y remédier.