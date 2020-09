Une formation pour cultiver sa foi

Une nouvelle formation donnée par le Jura Pastoral dans le but de « suivre son chemin de foi ». C’est ce que présente vendredi matin l’institution dans un communiqué. L’offre est ouverte à des personnes de tous horizons religieux et spirituels. Elle est destinée aux citoyens engagés spirituellement ou en cours d’engagement. Au total, 23 formations seront proposées dès octobre et jusqu’à mars de l’année prochaine. Elles se tiendront principalement au Centre Saint-François à Delémont, mais également dans d’autres lieux du Jura Pastoral à Porrentruy, Le Noirmont et Moutier notamment.