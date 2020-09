Vendanges festives à Moutier

Programme éclectique

Pour en revenir à la fête, des animations éclectiques seront proposées. Le vendredi 25 septembre dès 17h30, l'association In Terre Action organisera un atelier lors duquel une fresque du climat sera réalisée. La suite se déroulera en musique avec Tzupatti Orchestra et Jean Delmotte. Le lendemain dès 16h30, atelier pour enfants et concerts de Stockholm Syndrome et Wet Cloths avant la prise de platines de Clément Gerber. /oza