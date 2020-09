« Le Nez »: un spectacle qui sent le grotesque

En se réveillant un matin, le major Kovaliov s’aperçoit qu’il a perdu son nez. Un évènement qui lui fait perdre ses repères. A la recherche de cette partie de lui, il va s'apercevoir que son problèmen n'intéresse pas grand monde. « Le Nez », écrit en 1835 par le russe Nikolaï Gogol, est une pièce grotesque qui critique le rapport des gens à leur apparence. C'est aussi le tout premier spectacle de LACSAP Transcénique Compagnie. La troupe, qui réunit des artistes jurassiens, bernois mais aussi belges, propose un mélange des genres avec ce spectacle qui s'annonce comique et musical. Les comédiens jouent masqués - des masques de théâtre et non de protection. Et si la pièce a presque 200 ans, elle résonne encore avec l'actualité d'aujourd'hui, selon le metteur en scène Pascal Pointet: