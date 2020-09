Les jeunes sapeurs-pompiers jurassiens se forment au métier

Ils étaient dix jeunes, âgés de 17 ans et plus, à recevoir leur grade samedi au Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Delémont. Dans le cadre de la nouvelle formation cantonale proposée par l'Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Jura, les participants ont complété depuis mai 2019 cinq modules basés sur le contenu des cours de la formation pour adultes. Le cursus est reconnu par l'Etablissement Cantonal d'Assurance et de prévention (ECA Jura) et ouvre les portes d'une formation accélérée aux jeunes qui entreront dans un corps de sapeurs-pompiers. /comm-iar