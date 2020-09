Un gros crédit en votation pour rénover l’école de Montsevelier

Les habitants de Val Terbi ne se prononceront pas que sur des objets fédéraux dimanche. Ils doivent aussi donner leur aval à un crédit de 1’350'000 francs pour assainir l’école de Montsevelier au niveau énergétique. Les autorités souhaitent revoir toute l’isolation et remplacer le chauffage à mazout par deux pompes à chaleur. À l’heure actuelle, les pertes calorifiques du bâtiment dépassent de plus de quatre fois les exigences actuelles pour les nouvelles constructions. Le projet prévoit notamment le changement des portes extérieures et d’une partie des fenêtres. Si les citoyens donnent leur feu vert, les travaux pourraient se dérouler lors des prochaines vacances. Le Conseil général a donné son préavis positif lors de sa séance du mois de juin.

Cette rénovation a été planifiée après l’établissement de certificats énergétiques (CECB) qui ont permis de déterminer la qualité des immeubles de la commune et de mettre en évidence les améliorations possibles. L’école de primaire de Montsevelier et l’école de Geneveret à Vicques ont été retenues pour un assainissement prioritaire. Pour des questions de subventions, le deuxième projet est planifié à partir de 2022. Il fera l’objet d’une demande ultérieure de crédit.

La commune de Val Terbi devrait pouvoir compter sur un soutien financier d’environ 200'000 francs du canton. Le Service de l’enseignement a reconnu la clause du besoin et est entré en matière pour un subventionnement. /alr