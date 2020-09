Des étudiants veulent préserver les forêts jurassiennes

Les forêts jurassiennes sont menacées par le réchauffement climatique. Ce constat a poussé une classe de maturité professionnelle commerciale post-CFC à agir pour préserver le patrimone arboré du canton. Ces élèves de la Division commerciale du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) de Delémont souhaitent notamment sauvegarder l’habitat de la faune sur le long terme et assurer l’accès à ces lieux de dépaysement et de détente aux générations futures. Réunis en groupes de travail, les étudiants ont développé depuis ce printemps plusieurs projets concrets, comme la promotion des cendriers de poche ou la construction de murs à insectes dans la forêt de Boncourt. Une partie de ces actions sera à découvrir ce mercredi 23 septembre dans l’émission « Mission possible » de la RTS. /comm-iar