Arc jurassien : 13'000 frontaliers de plus en dix ans

Le nombre de frontaliers est « en forte hausse dans l’Arc jurassien », selon l’Observatoire statistique transfrontalier (OSTAJ). L’institution a publié une nouvelle étude consacrée à la mobilité.

Les résultats montrent que le nombre de frontaliers français a augmenté de 13’000 navetteurs en dix ans et que les trajets réalisés sont plus longs en temps et en distance.

En dix ans, le travail frontalier s'est fortement développé faisant passer le nombre de navetteurs de 19'200 à 32'300. La quasi-totalité des travailleurs frontaliers (97%) empruntent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette forte croissance du nombre de frontaliers associée à un usage massif de la voiture entraînent un trafic routier important aux heures de pointe, en particulier à proximité de la frontière, toujours selon l’Observatoire statistique transfrontalier.

Par ailleurs, l’OSTAJ indique également dans son étude que les communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds accueillent chaque jour la moitié des actifs résidant à Villers-le-Lac et un tiers de ceux de Morteau et des Fins. Les collectivités de l’Arc jurassien encouragent depuis 2011 la pratique du covoiturage. /comm-aju