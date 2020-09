Un blessé dans un accident entre Delémont et Courrendlin

Un automobiliste a été blessé dans un accident de la circulation mercredi matin, vers 6h45, entre Delémont et Courrendlin. L’homme qui circulait en direction du giratoire A16 « Delémont Est » a perdu la maîtrise de sa voiture pour une raison que l’enquête devra déterminer. Sa voiture a zigzagué sur plusieurs centaines de mètres avant de traverser la route et de terminer sa course contre un arbre. L’automobiliste a été blessé mais il est resté conscient et a été pris en charge par une ambulance de l’Hôpital du Jura. Le trafic a été perturbé pendant environ une heure, à la suite de l’accident. /comm-fco