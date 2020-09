Les citoyens de Coeuve ont acceptés les comptes 2019 et le budget 2020 mardi soir. Les premiers bouclent sur un déficit de 69'000 francs et le second prévoit également des chiffres rouges à hauteur de 122'300 francs.

Au chapitre des divers, le conseiller communal Didier Chavanne en charge du dicastère des bâtiments et eaux usées, a annoncé sa démission pour le fin de l’année. /ami