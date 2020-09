La CNGO veut la pleine association de la Suisse aux programmes Horizon Europe et Erasmus+

Faciliter la mobilité des étudiants et des apprentis grâce aux programmes Horizon Europe et Erasmus+ est essentiel pour promouvoir l’excellence et la compétitivité de la Suisse dans l’innovation et le secteur scientifique. C'est ce qu'indique ce jeudi la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest (CNGO). Les cantons membres dont fait partie le Jura, ainsi que les membres associés à savoir Berne et Zurich souhaitent que le Conseil fédéral négocie avec l’Union européenne la participation pleine et entière du pays aux programmes sur la période 2021-2027. /comm-nmy