Bisbille entre la JSJ et les JDC

Les JDC dénoncent l’attitude de la Jeunesse socialiste jurassienne dans le cadre de la campagne en vue des élections cantonales du 18 octobre. La JSJ a installé un stand ce vendredi matin à proximité du Lycée cantonal à Porrentruy et a distribué cafés et flyers aux élèves. Les Jeunes démocrates-chrétiens estiment, dans un communiqué, que les établissements scolaires doivent restés exempts de manifestations partisanes, même s’ils reconnaissent que le banc en question se trouvait en dehors de l’enceinte du Lycée, sur le territoire communal. La JSJ rétorque qu’elle avait le droit de s’installer à cet endroit et qu’elle a obtenu une autorisation de la ville de Porrentruy. Elle indique également qu’il est important de « sensibiliser les jeunes à la politique » et que les élèves du Lycée sont « tout à fait capables de faire preuve d’esprit critique ». La JSJ appelle, enfin, les autres partis « à se confronter aux jeunes aussi en dehors des réseaux sociaux ». /comm-fco