Le Jura en lutte contre les violences

De gauche à droite : Nathalie Bourquenez, intervenante au Centre de consultation LAVI et membre du Groupe coordination violence, Angela Fleury, déléguée à l’égalité entre femmes et hommes du canton du Jura et présidente du Groupe coordination violence, Marie-Jane Intenza, adjointe au commandant de la Police cantonale et membre du Groupe coordination violence, Laurane Froidevaux, collaboratrice au Bureau de l’égalité du canton du Jura.