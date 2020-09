Les votations fédérales avec Elisabeth Baume-Schneider et Charles Juillard

Les Suisses s’apprêtent à vivre un dimanche « costaud » dans les urnes. Ils sont appelés à se prononcer ce 27 septembre sur cinq objets fédéraux : initiative de limitation, achat d’avions de combat, congé paternité payé, modification de la loi sur la chasse et relèvement des déductions pour enfants dans l’impôt fédéral direct.

La rédaction de RFJ sera mobilisée pour vous faire part des résultats, tant à l’échelle nationale que cantonale. Les deux Conseillers aux Etats jurassiens – Elisabeth Baume-Schneider (PS) et Charles Juillard (PDC) – seront les invités d’un journal de 18h spécial pour analyser, en direct, ces différents scrutins.





Des scrutins communaux



Par ailleurs, des votations et élections communales sont aussi au programme dans le Jura. Les citoyens de Delémont se prononceront sur un crédit de 770'000 francs pour la réalisation d’études en vue des constructions dans le secteur des Arquebusiers. Ceux de Val Terbi s’exprimeront sur un crédit de 1'350'000 francs pour l’assainissement énergétique de l’école de Montsevelier, puis sur le règlement d’organisation et d’administration du Syndicat des eaux. Aux Bois, les ayants droit devront valider ou non la vente de deux immeubles, puis autoriser ou non le comité du Syndicat des communes des Franches-Montagnes à acheter un immeuble au Noirmont. Enfin à Lajoux, les citoyens éliront deux conseillers communaux. /rch