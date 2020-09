Un succès et une suite pour « Vacvadaises.ch »

Les vacances dans la Vallée de Delémont ont trouvé leur public. Le bilan de « Vacvadaises.ch » a été tiré jeudi soir lors de l’assemblée de l’AMDD, l’Association des maires et présidents de bourgeoisies du district de Delémont. Le site Internet a été lancé en juin. La nouvelle offre recense plus de 200 activités et prestations. Le succès a été au rendez-vous puisque le site a été visité par plus de 20'000 personnes en trois mois. Les communes partenaires du projet tirent également un bilan très positif. Idem pour les prestataires, à l’image du moulin à huile artisanal de Soyhières. Le gérant de l’infrastructure, Christian Gagnieux, a constaté une explosion du nombre de visites de près de 80% grâce à « Vacvadaises.ch ».

Christian Gagnieux :