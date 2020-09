Redonner le sourire avec des dessins

Nouveautés dédicacées







Barrigue et Nicolas Sjöstedt étaient à Tramlabulle pour promouvoir leurs derniers ouvrages respectifs: « Oh vieillesse! » et « Covid ton sac » pour Barrigue, et un livre consacré à Farinet, le faux-monayeur pour Sjöstedt (scénarisé par Ted). Les deux dessinateurs tenaient samedi après-midi une séance de dédicace.



Plus d'infos sur « CrayonSolidaires, dessiner pour tous » ici.







/cbe