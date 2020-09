Un travail de restauration enfin mis en lumière

C’est un monument emblématique de Saint-Ursanne qui a dû se montrer patient. La fontaine de la Laiterie a été construite en 1677 et avait besoin d'être restaurée. L'inauguration a eu lieu ce matin dans la cité médiévale. La cure de jouvence du monument avait commencé il y a un peu plus de deux ans. La fontaine restaurée aurait dû être inaugurée en mai 2019, mais l'événement a été repoussé à plusieurs reprises, suite à des découvertes archéologiques lors des travaux de rénovation de la ville, mais aussi à cause de la pandémie de coronavirus, comme nous l'a expliqué le conseiller communal à Clos-du-Doubs et présudent de la commission de chantier Yves Charmillot.