Deux lauréats pour le prix François Lachat

Visarte.jura récompense les talents artistiques de la région. Le jury de la 18e Biennale de visarte.jura a attribué les prix « François-Lachat » et « Fondation Léonard Gianadda, Mécénat » samedi lors du vernissage de l'exposition dans les anciennes usines Condor de Courfaivre.





Deux artistes ax-aequo pour le Prix François Lachat

Le Prix François Lachat a été attribué à deux lauréats ex-aequo. Il récompense Garance Finger et Denis Roueche. La Delémontaine a proposé « une recherche autour des dents et des ossements qu'elle s'est ingéniée à cristalliser dans des bains de sel », décrivent les organisateurs dans un communiqué diffusé dimanche. Le Neuchâtelois expose lui un sapin sent-bon géant, une pelouse feutrée et des rouleaux de papier et de toilette en bois, « qui rappelle la belle nature jurassienne, son ambiance et son imagerie, dont la propreté peut même coïncider avec le contexte sanitaire actuel ».

Chloé Berberat reçoit le Prix « Fondation Léonard Gianadda, Mécénat ». La Delémontaine «expérimente avec des encres végétales et des outils graphiques tels que des plumes qu'elle fabrique elle-même dans différents bois » avec la volonté de créer une oeuvre sans empreinte carbone. Le Jury explique avoir choisi des « artistes jeunes et en phase avec les questionnements de notre temps ». /tna-ats