Feu vert au crédit d’études pour les Arquebusiers à Delémont

Le projet de réaménagement du site des Arquebusiers à Delémont franchit une étape supplémentaire. Les citoyens de la capitale jurassienne ont approuvé dimanche par 69% des voix (2'797 oui et 1'238 non) un crédit de 770'000 francs. Ce montant doit permettre l’élaboration d’un plan spécial et la réalisation d’études pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire, de logements et d’un parking. La possibilité d’intégrer d’autres équipements comme une halle de gymnastique, une crèche ou encore une cantine sera également analysée. La participation a atteint 47,8%.

Notez que la ville prévoit le maintien du nombre de places de parc actuelles et leur gratuité. À ce stade du projet, les coûts de réalisation du nouveau bâtiment scolaire sont estimés à plus de 11 millions de francs pour une mise en service de l’école à l’automne 2023. /alr