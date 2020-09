Le Conseil communal est au complet à Lajoux. Yan Maurer et Aurélie Juillerat ont été élus ce dimanche, lors d’élections libres. Ils ont obtenu respectivement 165 et 156 voix. Les deux élus ont tous deux accepté leur nomination d’office. Ils s’étaient mis à disposition des citoyens. Ils doivent occuper les sièges laissés vacants au Conseil communal suite à l’élection de François Brahier-Jeckelmann à la mairie et la démission de Séverine Gogniat. /tna