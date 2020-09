Les Bois avalisent la vente de deux immeubles

Les Bois disent trois fois oui. Les citoyens de la commune franc-montagnarde ont dû se prononcer sur trois objets communaux ce dimanche. Ils ont accepté la vente de deux immeubles dans le secteur de l’Orée à des entreprises privées. Un oui à 71,9% (389 pour et 152 contre) pour le premier bâtiment qui verra l’implantation d’un dépôt pour une entreprise de construction. La vente du second bâtiment a été également largement approuvée, à 63,8% (343 pour et 195 non). Un voyagiste des Breuleux a prévu d’y installer un garage et des bureaux.





Large oui pour l’acquisition d’un immeuble au Noirmont

Les citoyens des Bois ont également donné leur feu vert au Syndicat des communes des Franches-Montagnes pour procéder à l’acquisition d’un immeuble au Noirmont dans la zone d’activité au lieu-dit Sous-la-Velle, pour un montant de 2,15 millions de francs. Un oui à 66,2% (341 pour et 174 non). /tna