Un geste pour le personnel des EMS jurassiens

Une récompense pour le personnel des EMS du canton. L’association Alzheimer Jura a remis vendredi son prix Coup de Cœur. Le prix est remis chaque année en marge de la Journée Mondiale Alzheimer. Le prix est attribué à un ou plusieurs personnes et salue leur travail auprès de malades d’Alzheimer et leurs familles.

Mais cette année, l’association a changé ses habitudes. Elle a décidé de l’attribuer à l’ensemble du personnel des douze EMS du canton du Jura. Le prix s’élève d’ordinaire à 2000 francs, mais cette année, ce sont 12'000 francs qui ont été versés, répartis à part égale entre chaque institution. « Cette année est exceptionnelle, explique Bernard Babey, membre du comité de l’association. C’est pour cela que nous avons décidé de casser la tirelire. Le personnel des EMS, que ce soit dans les soins, cuisines, intendance, a été très fortement mis à contribution. C'est ce que nous avons tenu à saluer à travers ce geste. »





Presque toutes les activités annulées en 2020

Ce prix exceptionnel est aussi une manière pour l'association de faire face à la pandémie. « A cause du Covid, presque toutes nos activités ont dû être stoppées cette année, regrette Bernard Babey. Il nous était impossible de mettre sur pied nos cafés alzheimer par exemple. Il ne nous restait finalement plus que notre antenne téléphonique. C'est aussi pour cela que nous avons décidé de remettre un prix plus important. » /tna