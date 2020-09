Votations fédérales : les résultats dans le Jura

Les habitants du canton se sont prononcés contre l'enveloppe de six milliards de francs pour l'achat de nouveaux avions de combat. Les résultats font état de 68,6% de « non ». Les communes d’Ederswiler et de Bure sont les seules à avoir accepté le texte, respectivement à 67,2% et à 51%. Le district des Franches-Montagnes est celui qui a rejeté le plus fortement le texte avec 73,6% des voix. L'opposition se monte à 69% dans le district de Delémont et à 65,7% dans celui de Porrentruy.



Au niveau national, l’achat de nouveaux avions de combat a été accepté de justesse à 50,1%.