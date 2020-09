Le Gouvernement donne des précisions quant au port du masque dans les crèches

Après plusieurs détections de cas de coronavirus dans des établissements d’accueil extrafamilial, le Département de l’intérieur et le Médecin cantonal ont décidé de l’obligation du port du masque dans les crèches jurassiennes tout en laissant la porte ouverte aux retours des institutions. Sur la base des commentaires reçus, des contacts pris avec d’autres cantons et des réserves exprimées par les parents, le Gouvernement a précisé ce lundi les directives à appliquer dans les crèches. Les masques transparents seront permis lors de l’accueil des plus jeunes enfants et les masques pourront être ôtés lors des moments de soin, lorsque les enfants ont besoin d’être rassurés ou lorsqu’il est évident que la distance de 1,5 mètre est respectée, notamment en extérieur. C’est ce qu’indique le Gouvernement dans un communiqué ce lundi.

L’exécutif cantonal ajoute que « dès lors que la situation est actuellement sous contrôle, les assouplissements précités paraissent opportuns. Toutefois, un retour au port du masque généralisé sera envisagé pour des périodes limitées si la situation épidémiologique devait se péjorer ».







« Les Patachous » rouvrent leurs portes



Le lieu d’accueil « Les Patachous » de la Maison de l’enfance de Haute-Sorne a pu rouvrir ses portes ce lundi au terme de la période de quarantaine de la majorité de son personnel et des enfants annoncée la semaine dernière. /comm-nmy