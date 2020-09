Nouvelles mesures pour les aires de stationnement

La mesure vise à protéger les surfaces agricoles du grignotage urbain. Les zones de stationnement des nouvelles constructions devront désormais respecter une emprise au sol dite « adéquate ». Le Gouvernement jurassien a approuvé en ce sens la révision partielle de l’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire. À partir du 1er janvier prochain, les surfaces de parking ne pourront pas excéder 1800 mètres carrés et les éventuels dépassements devront être construits sur plusieurs niveaux. Le canton souhaite ainsi lutter contre l’étalement de ces installations sur les terrains non bâtis.

La nouvelle mesure définit également qu’au moins 20% des places de stationnement devront être pré-équipées pour accueillir des bornes électriques. La plantation d’arbres sur les aires de parking est aussi prévue et devrait notamment permettre de lutter contre les îlots de chaleur. /comm-iar