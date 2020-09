RFJ bat la campagne avec... « Avenir de Bonheur »

Avec « Avenir de Bonheur », oubliez les codes traditionnels de la politique et des campagnes électorales. Impossible à placer sur l’échiquier politique, les six candidats au Parlement qui composent la liste rejettent justement avec fierté toute logique partisane. Chacun bâtit son petit programme dans son coin, et les idées contradictoires ne sont pas proscrites. En revanche, pas questions pour les candidats d’aller envahir l’espace public, marchés ou manifestations sportives, pour diffuser leurs idées auprès d’électeurs potentiels. « On n’a pas de stratégie de campagne à proprement parler » avoue-t-on sans détour chez Avenir de Bonheur. C’est donc dans la quiétude bucolique de la Combe Tabeillon que trois des candidats, Pascal Prince (51 ans), Julien Gunzinger (48 ans) et Nancy Chappuis (44 ans), nous ont donné rendez-vous. À défaut d’assister à un vrai moment de campagne électorale, nous sommes donc allés... battre la campagne.