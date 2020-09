Davantage d’argent pour la biodiversité dans le Jura

La sauvegarde de la biodiversité dans le Jura bénéficiera de la manne fédérale dans les prochaines années. Le Gouvernement jurassien a récemment livré plusieurs éléments en réponse à une question écrite de Baptiste Laville. Le député des Verts souhaitait connaître quels montants la Confédération allaient investir dans le Jura pour la biodiversité. Baptiste Laville voulait également savoir si l’argent de la Berne fédérale allait permettre de relancer l’économie locale frappée par la crise du covid-19.



Dans sa réponse, le Gouvernement indique, tout d’abord, que les montants engagés par la Confédération en faveur de la biodiversité vont augmenter dans les prochaines années. Il rappelle toutefois que le canton doit également mettre la main à la poche pour toucher la manne fédérale. Le Jura a ainsi conclu au début de l’année 6 conventions-programme avec la Confédération pour la période 2020-2025. Les montants engagés par la Berne fédérale se montent au total à plus de 34 millions de francs. Ils concernent notamment la conservation des espèces menacées, le traitement des forêts protectrices, la revitalisation des cours d’eaux ou encore la protection contre les crues. Plus de 12 millions de francs seront consacrés aux forêts jurassiennes en proie aux méfaits de la sécheresse via notamment des programmes de traitement des forêts protectrices ou encore des soins aux jeunes peuplements.

Le Gouvernement précise, enfin, que ces projets étaient déjà prévus avant la crise du coronavirus mais qu’ils doivent profiter à l’économie locale. /comm-fco