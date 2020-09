Les parents de Haute-Ajoie demandent le retour des minibus scolaires

Une solution qui permettrait selon eux de déposer les enfants directement devant la cour d’école et non pas sur la voie publique, de diminuer des temps d’attentes mais aussi de créer une sécurité affective autour des enfants avec des chauffeurs identifiés. Un groupe de travail, composé de représentants des autorités communales, du cercle scolaire et de parents va désormais plancher sur différentes solutions potentielles. Selon le président de la commission d’école, Claude Laville, des solutions concrètes devraient être proposées avant la fin de l’année.