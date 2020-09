RFJ bat la campagne avec... les Vert’libéraux

Nouveau parti sur la scène politique jurassienne et nouvelle manière de faire campagne. Les Vert’libéraux ont voulu se démarquer en faisant le tour du Jura à vélo cet été. Une manière de se faire connaître tout en faisant la promotion de ses idées en vue des élections cantonales d’octobre. Echanges avec la population et moments de convivialité étaient au programme des candidats au Gouvernement et au Parlement, ainsi que de leurs sympathisants lors des différentes étapes. Emilie Muhmenthaler a accompagné le PVL Jura lors d’un samedi du mois d’août où le soleil brillait encore dans le ciel bleu des Franches-Montagnes. /emu