Delémont et le secteur de la gare en pleine mutation

Quatre thèmes à développer pour le quartier de la gare

La stratégie « Centre-Ville Plus » a été élaborée, sur mandat de la municipalité, à l’association EspaceSuisse. Elle a bénéficié d’un processus participatif et est accompagnée par un comité de pilotage. Le concept s’appuie sur quatre thèmes majeurs : l’espace public et la mobilité, les commerces et les activités, l’habitat et, enfin, les animations et manifestations. Des actions ont ainsi déjà été mises en place ou le seront prochainement pour chaque thème.

L’analyse affirme notamment que l’avenue de la Gare de Delémont dispose du potentiel pour devenir une « High Street Jura », soit une grande rue de référence du canton du Jura, avec l’idée de promouvoir le quartier comme un grand centre commercial à ciel ouvert. La zone dispose également d’un espace de détente et de loisirs avec le parc du Pré-Guillaume qui dispose d’un potentiel de développement intéressant. Concernant les commerces encore vides, des affectations provisoires pourraient être imaginés via, par exemple, des partenariats avec des industries qui voudraient présenter leurs produits.

Au niveau de l’habitat, des rénovations seraient nécessaires pour donner envie d’habiter au centre-ville et la création d’une association pourrait également être envisagée pour doter le quartier d’une identité. Le faible nombre de manifestations dans le secteur devrait, enfin, être compensé par des activités complémentaire sur l’avenue de la Gare, comme des représentations culturelles ou sportives ou encore un marché de food-truck. /comm-fco